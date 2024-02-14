وزير الخارجية الفرنسي: التوتر بين لبنان وإسرائيل "خطير" لكن تفادي التصعيد ممكن

وأكّد سيجورنيه أن باريس تعمل "بلا هوادة من خلال بث رسائل في كل مكان" لتجنب توسّع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.



وأردف الوزير الذي قدّم خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل ولبنان "مقترحات" لتجنّب اتساع نطاق التصعيد، "الوضع خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة".



وتنص خطة سيجورنيه، وفق مصادر دبلوماسية، على وقف الأعمال القتالية على جانبي الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة تراوح بين عشرة الى 12 كيلومتراً من الحدود والتطبيق الكامل للقرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوضع حدّ لحرب بين الجانبين استمرت زهاء شهر.



وقالت مصادر مقربة من الوزير إنه سلّم الاقتراحات الفرنسية "مباشرة الى السلطات العليا في البلدين".