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الأربعاء 14 شباط 2024 ساعة 22:41
غارة على النبطية من قبل مسيرة عند مفرق حي المسلخ
وعملت فرق الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية والصليب الاحمر وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفيات النبطية.
وتسببت الغارة باضرار ايضا في المباني المجاورة وفي السيارات المركونة جانبه.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1116275
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