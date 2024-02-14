غارة على النبطية من قبل مسيرة عند مفرق حي المسلخ

إسلام تايمز (لبنان) - نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الثامنة واربعين دقيقة من مساء اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة على مدينة النبطية مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق بمحاذاة محطة فلسطين في شارع مرجعيون في مدينة النبطية، واطلقت باتجاهها صاروخا موجها احدث اضرارا فادحة، وتسبب بوقوع اصابات من بين سكان المبنى.