الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 شباط 2024 ساعة 07:51

رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم

رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
واشار السيد ابراهيم رئيسي، مساء لاربعاء، خلال استقباله في طهران ، رئيس جمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي "رستم مينيخانوف"، إلى الطاقات المتبادلة بين إيران وروسيا، وخاصة جمهورية تتارستان، للنهوض بمستوى للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية وأنشطة الشركات المعرفية والسياحة، واعتبر تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية لدول منطقة أوراسيا بانه يمهد ارضية مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

وفي إشارة إلى دور رئيس تتارستان في الإدارة الإستراتيجية لعلاقات روسيا الاتحادية مع العالم الإسلامي، أكد الرئيس الايراني على توظيف هذه الطاقات في التعاون بين الأديان والتعاليم الدينية في مجال التعريف بالإسلام الاصيل والنهوض بعلاقات روسيا مع العالم الإسلامي قدر الإمكان وأضاف ان إيران الإسلامية على استعداد تام لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع الجمهوريات التابعة للاتحاد الروسي، بما في ذلك تتارستان.

ولفت رئيسي إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية الى جانب النظرة المشتركة للبلدين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية بانها من المجالات الأخرى المواتية لتوسيع علاقات إيران مع روسيا وكذلك جمهورية تتارستان وقال إن رفض الأحادية والحفاظ على الاستقلال والوقوف في وجه نظام الهيمنة يعتبر من التوجهات المشتركة لإيران وروسيا ومنصة مناسبة لتوثيق العلاقات بين البلدين.

واعتبر الرئيس الايراني الوضع الراهن في غزة بانه رمزا ومرآة للهيكلية الظالمة الحالية التي تحكم العالم وأضاف: إن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تشهدها غزة جعلت من الضروري التعاون اكثر فاكثر لاستبدال الهيكلية الظالمة الحالية بنظام عادل.

بدوره اعرب رئيس جمهورية تاتارستان رستم مينيخانوف في هذا اللقاء عن شكره للدكتور رئيسي على اهتمامه بتعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي، وقدم تقريرا مفصلا عن برامج زيارته لطهران ودعا الى إقامة معرض للمنتجات الإيرانية في جمهورية تتارستان والجمهوريات الروسية الأخرى.
رقم : 1116315
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
15 شباط 2024
'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة
15 شباط 2024
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
15 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
15 شباط 2024
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
14 شباط 2024
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
هل اقترب قطع العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني؟
14 شباط 2024
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع
13 شباط 2024
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
ما هي رسالة جولة أمير عبد اللهيان المتوسطية إلى أمريكا ونتنياهو؟
13 شباط 2024
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
ثمار العمليات البحرية ضد الصهاينة التي قطفها "أنصار الله"
13 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية