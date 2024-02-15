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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 15:17

ازاحة الستار عن 6 عقاقير و 3 مواد لعلاج السرطان والامراض الجلدية

ازاحة الستار عن 6 عقاقير و 3 مواد لعلاج السرطان والامراض الجلدية
وقالت المديرة التنفيذية لشركة "زيست تخمير" المعرفية سحر بهمني ان المنتجات التي تم عرضها لهذه الشركة تستخدم في مجال علاج السرطان والبروبيوتيك وهي عقاقير خاصة وتم عرضها في السوق بعد انجاز المراحل الفنية عليها.

واضافت ان الادوية ibrutinib, tofacitinib, apremilast تكلف في المتوسط 2 الى 6 بالمائة من سعر الادوية الاجنبية المعروفة وهذا يسهم في توفير العملة الاجنبية.

كما تم بحضور وزير الصحة ووزير الصناعة ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية، افتتاح المعرض الدائم للمستلزمات الطبية المصنعة داخل ايران وذلك في واحة "برديس" للتكنولوجيا، ومن المنتجات المعروضة هي تجهيزات غرفة العمليات الايرانية تماما.

وقال المدير التنفيذي لشركة "الالكترونية المميزة" المعرفية محمد رضا كمباني ان التجهيزات المعروضة في هذا المعرض هي مصنوعة على يد الشركات المعرفية الايرانية وفي داخل البلاد وتم توطين التكنولوجيا الخاصة بها.

واضاف ان احد التجهيزات هي المتعلقة بغرفة العمليات الايرانية بالكامل اذ تم تصنيع جميع تجهيزاتها داخل البلاد.

واكد انه يتم في الوقت الحاضر انتاج 90 بالمائة من التجهيزات والمستلزمات الطبية في داخل البلاد بحيث ان جميع المستشفيات التي افتتحت خلال السنوات الاخيرة، زودت بالتجهيزات ايرانية المنشأ.

ومن التجهيزات والمستلزمات المعروضة في هذا المعرض يمكن الاشارة الى تجهيزات غرفة العمليات و ICU و NICU وجهاز التهوية وجهاز الهمودياليز وجهاز الكتروكارديوغراف والمُسرعات الخطية الطبية.

من جانب اخر قال رئيس واحدة برديس للتكنولوجيا مهدي صفاري نيا ان هذه الواحة تضم في الوقت الحاضر اكثر من 100 شركة قائمة على المعرفة.

واضاف انه تم في هذه الواحدة تصنيع مئات المنتجات المعرفية في مجال الصحة والمستلزمات الطبية اذ اضافة الى تلبية الاحتياجات الداخلية، فانه تم اتخاذ خطوات من اجل الصادرات وتم تصدير المعدات والمستلزمات الطبية الى اكثر من 40 بلدا.
رقم : 1116379
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