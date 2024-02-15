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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 15:21

إصابة الناشط صالح الجعبراوي والصحفي محمد سلامة في خانيونس

إصابة الناشط صالح الجعبراوي والصحفي محمد سلامة في خانيونس
وقال الجعفراويـ إنه تم استهدافهم بصاروخ سقط بجانبهم، ما أدى إلى إصابته ومجموعة من الأطباء والصحفي محمد سلامة. وأضاف، بأن الاحتلال كرر الاستهداف مرة أخرى في نفس المنطقة، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة لليوم الثاني والثلاثين بعد المئة، مخلفا أكثر من ثمانية وعشرين ألفا وستمئة شهيد، ونحو ثمانية وستين ألفا وثلاثمئة جريح.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيوس جنوبي القطاع، وأطلقت النار نحو أقسام المجمع، ما أسفر عن استشهاد أحد المرضى، وإصابة اثني عشر آخرين.

كما تعرض محيط مستشفى الأمل ومناطق أخرى في خانيونس لقصف عنيف، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى. واستشهد خمسة عشر شخصا جراء قصف اسرائيلي في النصيرات وسط القطاع.
رقم : 1116380
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