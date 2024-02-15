تحذيرات دولية من النتائج الكارثية لاجتياح رفح

وجاء في البيان المشترك لرؤساء حكومات الدول الثلاث "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن "إسرائيل" تخطط لشن هجوم بري على رفح، فالعملية العسكرية في رفح ستكون كارثية".



وأشار البيان إلى أنّ "نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إلى المنطقة، بما في ذلك العديد من مواطنينا وعائلاتهم.. ونظراً لأن الوضع الإنساني في غزة متردٍ بالفعل، فإن الآثار المترتبة على المدنيين الفلسطينيين نتيجة لعملية عسكرية موسعة ستكون مدمرة".



وأضاف البيان: "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ونحن نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم السير في هذا الطريق. ببساطة، لا يوجد مكان آخر يذهب إليه المدنيون".



وجاء البيان بعدما اعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأنّ الكيان سيمضي قدماً في هجومه على حركة حماس في رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين النازحين في جنوب قطاع غزة، بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة.



وأفادت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بأنّ حصيلة العدوان تخطت 28500 شهيد، ونحو 68300 جريح، منذ السابع من أكتوبر.



وأعلنت الوزارة، أنّ الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويعاني الغزاويون، من ظروف إنسانية قاسية وصعبة من جراء الحصار المستمر في ظل عدوانٍ وحشي، شنّه الاحتلال على كافة القطاع بما فيه منطقة رفح التي تؤوي أكثر من مليون ونصف مليون نازح.



ودمّر الاحتلال المرافق الصحية، ومنع الماء والغذاء والأدوية من دخول القطاع، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العشرات من جراء انتشار الأمراض، والجوع والبرد في ظل ظروف جوّية قاسية، ووجودهم في خيم لا تمنع عنهم الأمطار ولا الهواء البارد.