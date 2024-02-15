تركيا تدعو للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران

وقدم هاكان في رسالته الى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان التهاني باليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.



واكد وزير خارجية تركيا ان ايران وتركيا تربطهما اواصر تاريخية وثقافية وثيقة معربا عن ثقته بان العلاقات الثنائية القائمة على دعائم متينة، ستشهد مزيدا من التطور في المستقبل.



واضاف ان الاتصالات التي اجريت بمناسبة الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني ابراهيم رئيس الى انقرة، اسهمت بشكل كبير في هذا الخصوص.



ومضى فيدان يقول ان التعاون الوطيد بين تركيا وايران يكتسي اهمية بالغة من ناحية القضايا السياسية للعالم الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.