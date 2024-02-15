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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 15:34

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على جنوب لبنان

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على جنوب لبنان
ومن بين الشهداء أفراد من عائلة من آل برجاوي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثامين الشهداء حسين برجاوي، وزوجته وابنتهما أماني، إضافةً إلى جثامين عدد من الشهداء الأطفال والنساء.

وأوضحت الوكالة أنّ الغارة "الإسرائيلية" استهدفت شقةً سكنيةً في مبنى مجاور لمحطة فلسطين، بشارع مرجعيون، وسط النبطية، بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى تدمير الشقة، وإحداث تصدّعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط.
وهرعت طواقم الإسعاف من مختلف الجمعيات الإغاثية والدفاع المدني إلى المكان فوراً، حيث باشرت برفع الركام. كما طالت الأضرار الفادحة من جراء الغارة، الأبنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.
وفي إثر ذلك، أعلنت محافظة النبطية إقفال المصالح والدوائر فيها، اليوم الخميس الواقع، وذلك "نظراً للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وحرصاً على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدّة".

كما أعلنت معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها الإقفال الخميس، حرصاً على سلامة الطلاب.

ونعت "جمعية هونين الخيرية" في بيان ، إبن البلدة حسين أحمد ضاهر برجاوي وعائلته، الذين مضوا شهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على منزلهم الكائن في مدينة النبطية.

وفي سياق متصل، أصدرت محافظ النبطية هويدا الترك بياناً أعلنت فيه إقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية، الخميس الواقع فيه 15 شباط/فبراير 2024 "نظراً للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وذلك حرصاً على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدّة".

كما أعلنت معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها الإقفال الخميس، حرصاً على سلامة الطلاب.

وفي كلمة له، توعّد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، إسرائيل بـ"ردّ مناسب" على استهدافها اليوم مناطق بجنوب لبنان، قائلاً إن الاستهداف "لا يمكن أن يمر من دون رد".
 
رقم : 1116384
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