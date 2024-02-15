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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 15:48

قائد سلاح الجو: ايران جاهزة لاشراك خبراتها لمكافحة الارهاب

قائد سلاح الجو: ايران جاهزة لاشراك خبراتها لمكافحة الارهاب
واضاف العميد طيار واحدي لدى استقباله الملحقين العسكريين للدول الصديقة في طهران ان القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اضطلعت بدور محوري في انتصار الثورة الاسلامية واستقلالها.

واكد ان الثورة الاسلامية كانت نعمة الهية بالنسبة لنا جميعا لا سيما القوات الجوية لانها منحتنا الاعتداد بالذات وقد حققنا مردودا جيدا نتيجة هذه الثقة لدى شباننا.

واشار الى تزود الشباب والصناعيين الدفاعيين الايرانيين بالعلم والمعرفة العصرية في العالم ليقول انه يتم في الوقت الحاضر اصلاح وصيانة وتحديث جميع انواع الطائرات على يد الشبان الايرانيين المتخصصين.

وعدد قائد سلاح الجو للجيش جانبا من انجازات القوات الجوية بما في ذلك انتاج وتدشين مقاتلات "ياسين" القاذفة الخفيفة القتالية – التدريبية، وطائرات فجر3 التدريبية وشراء وضم مقاتلات "باك 130" القاذفة الخفيفة القتالية – التدريبة وانتاج وتدشين انواع المسيرات بما فيها "كمان 12 و 22" وتنفيذ العمليات بعيدة المدى وخارج FIR وتصنع انواع اجهزة المحاكاة والقنابل الدقيقة للصواريخ بعيدة المدى والمضادة للرادارات والصواريخ وتشكيل مراكز العلوم الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والسايبر.

واكد العميد طيار واحدي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تشكل اي تهديد للمنطقة والعالم لا بل هي تحمل رسالة السلام والصداقة لجميع الشعوب والدول لكنها ستقف بحزم بوجه اي تهديد واعمال ارهابية، وجاهزة لتشارك اي خبرات مع البلدان الاخرى في سبيل التصدي للارهاب.

واعلن قائد القوات الجوية استعداد قواته للمزيد من التعاون والتعاطي مع البلدان ذات التوجه المماثل في المجالات المختلفة بما فيها المناورات الهجينة والتعاون التدريبي خاصة تبادل الطلبة والاساتذة بين الجامعات الجوية في التخصصات المختلفة والتعاون في مجال اصلاح وصيانة المكونات والطائرات في ظل اوجه الاشتراك وتنفيذ التعاون في تصميم وانتاج انواع اجهزة المحاكاة الجوية وتبادل المراقب الجوي في المناورات.

واكد في جانب اخر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تندد بجرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة العزل والمظلومين وتدعو الاسرة الدولية لمتابعة وقف الابادة الجماعية واقرار حقوق الشعب الفلسطيني.
رقم : 1116389
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