هنية: أيّ اتفاق يجب أن يضمن انسحاب الاحتلال من غزة وإنجاز صفقة تبادل

وأمس، كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية، تفاصيل بخصوص الردّ الإسرائيلي على مقترحات حركة حماس التي تضمّن ردّها الأخير، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى، والذي جاء ضمن ثلاثة مراحل.



وأوضحت المصادر أنّ الردّ الإسرائيلي على مقترحات حماس جاء على ثلاثة مراحل، تضمن في المرحلة الأولى تهدئةً مدتها 35 يوماً مع 7 أيام إضافية، و30 يوماً في المرحلة الثانية، فيما لم تتضمن الثالثة أي توقيت.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت أمس، بأنّ المحادثات في القاهرة، بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين "كانت جيّدة، لكن لم يتم تحقيق أيّ اختراق".



بالتزامن، رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ تكون الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، انهارت، يوم أمس الأربعاء، "عندما أعلنت "إسرائيل" أنّها لن تعود إلى القاهرة لإجراء مزيد من المفاوضات".