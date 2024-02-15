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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 18:42

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وتجهيزات تجسسية اسرائيلية

حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية وتجهيزات تجسسية اسرائيلية
وصدر عن حزب الله بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 01:18 من بعد ظهر اليوم الخميس (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع المرج بالأسلحة ‏المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:25 من ظهر اليوم الخميس: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة ‏المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 10:40 من صباح اليوم الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

هذا ونعى حزب الله اللبناني اليوم، 3 من عناصره استشهدوا خلال غارات جيش الاحتلال على جنوب لبنان، ليرتفع عدد شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة".

وقد أدى قصف الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".
 
رقم : 1116412
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