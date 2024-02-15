"أمبري" تعلن تعرض سفينة شحن لأضرار إثر استهدافها بقذيفة شرقي عدن

إسلام تايمز (اليمن) - أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، أنّها تلقّت بلاغًا عن حادث على بُعد 85 ميلًا بحريًّا شرق ميناء عدن في اليمن.