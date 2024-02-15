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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 20:51
"أمبري" تعلن تعرض سفينة شحن لأضرار إثر استهدافها بقذيفة شرقي عدن
كما اعنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري عن تعرض سفينة شحن لأضرار إثر استهدافها بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها شرقي عدن اليمن.
وفي السياق، افادت وكالة سبوتنيك بان سفينة تجارية تعرضت لهجوم صاروخي على بعد 85 ميلا بحريا شرق ميناء عدن اليمني.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1116447
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