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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 21:54

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد كيان الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي

لبنان يقدم شكوى جديدة ضد كيان الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي
وقالت رئاسة المجلس اللبناني في بيان: "إزاء التمادي في هذا العدوان وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد الكيان إلى مجلس الأمن الدولي".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، ما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم الاحتلال".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف "الإسرائيلي" على مبنى في مدينة النبطية إلى استشهاد 8 بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.
رقم : 1116468
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