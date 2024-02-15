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الخميس 15 شباط 2024 ساعة 22:40

إندونيسيا.. وزير الدفاع يحصل على 51.1% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

إندونيسيا.. وزير الدفاع يحصل على 51.1% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية
وقد أفيد سابقا أن سوبيانتو كان في المقدمة بنسبة 57% تقريبا من الأصوات، إلا أن فشل وزير الدفاع في الحفاظ على أكثر من 50% من الأصوات أو أكثر يعني الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات هذا الصيف.

وبحسب البيانات التي عرضتها لجنة الانتخابات الإندونيسية على موقعها الإلكتروني على شكل رسم بياني، فقد أدلى 51.5% من الناخبين الإندونيسيين بأصواتهم لوزير دفاع البلاد، في الوقت نفسه، صوت 32% لصالح وزير الثقافة والتعليم السابق أنيس باسويدان، و16.4% لصالح الحاكم السابق لجاوا الوسطي جانجار بارنوو. وقد تم الحصول على هذه النتائج الأولية بعد معالجة بيانات 44.2% فقط من مراكز الاقتراع.

في الوقت نفسه، تظهر بيانات "الإحصاء السريع" غير الرسمي أن سوبيانتو لا يزال قادرا على الحفاظ على تقدمه في السباق الانتخابي، وذلك من خلال "الفرز السريع" الذي اكتمل بنسبة 95-98%، والذي وفقا له حصل وزير الدفاع على 57.5-59.1% من الأصوات.

ويقوم بـ "الفرز السريع" منظمات مستقلة مختلفة معتمدة من لجنة الانتخابات في البلاد، وبعكس استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، فإن عينة "الفرز السريع" لا يتم استخلاصها من الأفراد، بل من بيانات مراكز اقتراع مختارة، حيث تعتبر بيانات "الفرز السريع" أولية وغير رسمية لأنها لا تغطي 100% من الدوائر الانتخابية.

واستمرت الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا 6 ساعات وانتهت يوم أمس الأربعاء، مع ظهور أولى النتائج غير الرسمية في نفس اليوم.
 
رقم : 1116473
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