تقرير أممي: قوات الاحتلال أضرمت النار في مقر وكالة الأونروا في غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أنه اكتشف نفقا لحركة حماس تحت المقر المركزي لوكالة الأونروا في قطاع غزة، دون أن يقدم ما يثبت ذلك.



وذكرت المنظمة استنادا لتقارير: نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير، عمليات عسكرية داخل المقر الرئيسي للأونروا في غزة، وفي كلية تدريب غزة، وتم الإبلاغ ثم إشعال النار في المباني التي وقعت فيها عمليات تخريب وتدمير جسيمة، كما جرت عمليات حفر وتنقيب.



وتضيف المنظمة أنه خلال الفترة ذاتها، جرى تنفيذ عمليات مماثلة في مدرسة ومركز للمعاقين بصريا.



ويتهم الاحتلال الأونروا بمساعدة حماس، حيث في بداية فبراير أعلن الكيان أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في عملية حماس التي جرت في 07 أكتوبر دون تقديم أدلة. على إثر هذا الاتهام علقت عدة دول مساهماتها المالية للأنروا في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.



ومنذ ذلك الحين، أخذ الاحتلال يضع عراقيل امام عمل المنظمة ويمنع وصول شحنات المساعدات التي تجلبها لغزة من الوصول إلى المحتاجين من أهالي القطاع المحاصرين.