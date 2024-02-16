طهران والجزائر تؤكدان ضرورة وقف المجازر في غزة

وحسبما نقلت وكالة ارنا, ناقش الوزيران امير عبد اللهيان وعطاف في اتصال هاتفي، اخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك تطورات فلسطين والمنطقة.



وندد الطرفان بقوة باستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة العزل والوضع الانساني المتفاقم في القطاع وشددا على ضرورة اتخاذ اجراء فوري ومؤثر من قبل المجتمع الدولي لوقف المجازر ضد المدنيين لا سيما الاطفال والنساء وتوصيل المساعدات الانسانية العاجلة الى الفلسطينيين لا سيما في شمال غزة ورفح والحد من الهجوم العسكري للجيش الصهيوني على منطقة رفح وترحيل سكان غزة قسرا.



وفي جانب اخر ابلغ وزير الخارجية الجزائري تحيات الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون الى نظيره الايراني ابراهيم رئيس وشدد على ضرورة ان تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع المقبل لقادة رابطة الدول المصدرة للغاز في الجزائر وكذلك اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع ايران. واعطى كذلك شرحا عن الاجراءات التي اتخذتها الجزائر بوصفها عضوا غير دائم بمجلس الامن لوقف الحرب ضد غزة.



كما اعطى وزير خارجية ايران شرحا عن جولته الاخيرة على المنطقة وشملت لبنان وسوريا وقطر والمحادثات مع مسؤولي هذه الدول وقادة مجموعات المقاومة، مشددا على ضرورة الاجراء المشترك للبلدان الاسلامية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.