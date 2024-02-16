ستولتنبرغ: الولايات المتحدة ستبقى حليفا للناتو بغض النظر عمن سيكون رئيسها

وقال ستولتنبرغ يوم الخميس: "إنني على قناعة بأنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، ستبقى الولايات المتحدة حليفا موثوقا به للناتو. ويحظى الناتو بدعم ملموس من قبل الحزبين في الكونغرس".



وأشار إلى أن الانتقادات الأخيرة من قبل المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ليست موجهة إلى الناتو بحد ذاته، بل إلى بعض الأعضاء الذين لا ينفقون المبالغ الكافية على الدفاع.



وتابع ستولتنبرغ: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى الحلف قويا. وتثير الصين قلقا متزايدا لدى الولايات المتحدة، ولذلك من المهم أكثر أن يقف إلى جانبها 30 صديقا وحليفا. وهم أصدقاء وحلفاء في الناتو، وهذا ما لا يوجد لدى أي دولة كبرى باستثناء الولايات المتحدة".