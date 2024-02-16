الأمم المتحدة: إجلاء اللاجئين في رفح إلى "منطقة آمنة" مجرد وهم

وقال غريفيث: "نحن بالتأكيد ننطلق من مبدأ أن النقل القسري للسكان محظور بموجب القانون الدولي، لكن الأمر الواقع على الأرض في غزة هو أنه قد تم بالفعل تهجير اللاجئين في رفح عدة مرات، إن إجلاء اللاجئين في رفح إلى "منطقة آمنة" هو مجرد وهم، فلا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة".



وكان غريفيث قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن الأمم المتحدة "لن تترك شعب غزة أبدا".



وصادق جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة"، وقال رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي إن "الخطة ستعرض حينما يطالب الجيش بذلك".