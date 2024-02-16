الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 09:24

دفاعاً عن لبنان والجنوب.. حركة أمل تزف 3 من مجاهديها شهداء

دفاعاً عن لبنان والجنوب.. حركة أمل تزف 3 من مجاهديها شهداء
والشهداء الثلاثة هم: المجاهد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، المجاهد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، الشهيد المجاهد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996.

ويأتي ذلك، في سياق الدور الذي تلعبه الحركة وعناصرها، في الدفاع عن الحدود والقرى اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بداية "طوفان الأقصى"، زفت حركة أمل، ثلة من مجاهديها الذين ارتقوا دفاعاً عن لبنان والجنوب. وعليه علّق مراسل الشؤون العربية لقناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، قائلاً: إنّ الحركة اللبنانية "تدخل أكثر فأكثر الى القتال".

و قبل أيام، وخلال تشييع الشهداء حسين علي عزّام (أبو زهراء)، وجعفر أمين اسكندر (أفواج)، وحسن حسين سكيكي (شمران)، أكد النائب في البرلمان اللبناني، عن حركة أمل، علي خريس،  في كلمة له، أنّ مجاهدي حركة أمل استشهدوا "دفاعاً عن كل لبنان من شماله إلى جنوبه".

 وأضاف خريس: "باسم حركة أمل ورئيسها والشهداء الأبرار، نعلن الاستمرار في المقاومة ومقارعة العدو الصهيوني"، مؤكداً  أن "قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته، وهي المعادلة التي ترسخت بدماء الشهداء".

وتوجّه النائب خريس لقوات الاحتلال الإسرائيلي، محذّراً: "نقول للأعداء الصهاينة إذا فكرّتم بالاعتداء على لبنان فستجدوننا في حركة أمل وحزب الله وكل عناصر المقاومة بالمرصاد".

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، استهدفت، أفواج المقاومة اللبنانية - أمل، مواقع "الرمثا"، و"رويسات العلم"، و"السماقة" التابعة للاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة، وجرى الاستهداف باستخدام الأسلحة المناسبة.
رقم : 1116519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
16 شباط 2024
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
15 شباط 2024
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
15 شباط 2024
'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة
15 شباط 2024
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
15 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
15 شباط 2024
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
14 شباط 2024
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية