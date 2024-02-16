أبزر تطورات العدوان الصهيوني على غزة باليوم 133

هذا وأفاد مصدر عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة



واستشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر شرق مدينة رفح.



ومساء أمس الخميس، استشهد مواطنان على الأقل وجرح آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.



كما قصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.



واستشهد 3 مواطنين على الأقل، وجرح آخرون، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة ومجموعة من المواطنين في مدينة غزة.



كما شن الاحتلال غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غرباً.



وفي خان يونس، تحدث مصدرميداني عن شن الاحتلال عدّة غارات على المنطقة الجنوبية منها.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانٍ، أمس الخميس، إنّ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمّع ناصر الطبي في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، واحتلاله بالقوة العسكرية والسلاح وإطلاق النار داخله، أمرٌ يُعَدّ "جريمة حربٍ يندى لها جبين البشرية".



وأضاف المكتب أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمّع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيّرة والجنود المدجّجين بالسلاح، وأطلقت النار على الطواقم الطبية والنازحين في داخله، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين داخله، وتحويله إلى مقبرةٍ وثكنة عسكرية.



وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ ذلك يُعَدُّ "جريمة حربٍ واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية".



ذا ونظّمت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" الفلسطينية، وقفةً أمام المستشفى الكويتي بمدينة رفح، أمس الخميس، للتحذير من الآثار الكارثية والإنسانية التي تتهدد المدينة في حال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأصدرت الهيئة بياناً ضمن هذا الإطار، حذّرت فيه من إقدام "إسرائيل" على خطوة اقتحام رفح، لما تحمله من خطورة بالغة على حياة السكان المدنيين، لافتةً إلى مواصلة الاحتلال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28663، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



اعترف "الجيش" الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، أحدهم إصابته خطرة في معركة في جنوب قطاع غزة.



وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن "الجيش" الإسرائيلي عن مقتل الرقيب أول نوعام حابا، مقاتل في (الكتيبة 202)، لواء المظليين، وكذلك إصابة عدد من الجنود، بينهم جندي من (الكتيبة 202) إصابته خطيرة.



وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقرّ، أمس الخميس، بمقتل الرقيب روتم هدار، من دورية المظليين، في معركة مع المقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وكشف المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّه، نتيجةً للمعركة التي قُتل فيها هدار، أُصيب ضابطٌ وجنديان من دورية مظلية بجروحٍ خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنودٍ آخرين بجروحٍ متفرقة.



وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، الأربعاء، أنّ وزارة "الأمن" في حكومة الاحتلال "تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش"، معقبةً بـأنّ "المعطيات قاسية في أعقاب الحرب".



يُذكَر أنّه حتى اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال رسمياً بسقوط 572 ضابطاً وجندياً قتلى في صفوفه، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 234 سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.



وقبل أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن عدد الجنود الذين أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفةً بإصابة 2855 جندياً، علماً أن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي تثبت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.



وأوضحت "القناة السابعة" الإسرائيلية، أنّ 2855 جندياً إسرائيلياً، أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1326 جندياً أصيبوا منذ بدء المناورة البرية.



وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك معها، في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، موقعة خسائر فادحة في صفوفها.



يصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، المستمر منذ 133 يوماً.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدّة مناطق وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.



ففي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عدداً منها.



وشرقي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من بلدة عنبتا.



كما شنّت حملة اعتقالات في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وأكدت مصادر محلية أن عدّة آليات عسكرية اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهم جنود الاحتلال أكثر من 15 منازلاً، وحطموا محتويات عدد منها، مشيرة إلى اعتقال عشرات الشبان.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية، واعتقلت شاباً. وكذلك بلدة عقابا شمال مدينة طوباس.



وارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 7 آلاف، وهي حصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كأسرى، بحسب ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.



وفي وقت سابق، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى نقل المعركة إلى قلب "إسرائيل" انطلاقاً من الضفة الغربية.



وأكّدت الجبهة الشعبية أنّ تصاعد هجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية، من قطع للطرق والاستيلاء على الأراضي وإحراق المنازل وإطلاق النار على الفلسطينيين، تزامناً مع حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، تتم بقرارٍ من أعلى المستويات السياسية للاحتلال، وبرعايةٍ مباشرة من "جيشه".



وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خطر حقيقي من اندلاع "حريق وشيك" في الضفة الغربية، يتجاوز بكثير ما حصل منذ بداية الحرب على غزة.



ويأتي هذا الحديث في ظلّ تحذيرات المستوى العسكري الإسرائيلي من أن تنفجر الضفة الغربية، مع تصاعد وتيرة المواجهات في مدنها بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.