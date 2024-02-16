مالي وبوركينا فاسو والنيجر تؤكد خطةً لإنشاء اتحاد بينها

ويأتي الحديث عن الاتحاد بين الدول الثلاث فيما تعزّز حكوماتها علاقاتها من خلال تحالفٍ جديد، تعمل ضمنه على برنامجٍ سياسي مضادٍ للاستعمار وسياسات نهب أفريقيا.



يُذكر أنّ الدول المتجاورة في منطقة الساحل أعلنت، في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".



وخلال اجتماعٍ في واغادودو، عاصمة بوركينا فاسو، أكّد ثلاثة وزراء من تلك الدول الالتزام المشترك بالانسحاب من "إيكواس" بلا تأخير، ومواصلة التعاون بموجب اتفاق معروف بـ"تحالف دول الساحل".



وذكرت وزارة خارجية مالي، في منشور عبر الإنترنت، أنّ الدول الثلاث "أكدت التزامها بالمضي قدماً بحزم في عملية تنفيذ تحالف دول الساحل وإنشاء اتحاد بين الدول الثلاث".



ولم تكشف الدول تفاصيل حول كيفية عمل الاتحاد المقترح أو مدى تقارب التنسيق المزمع بينها في المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، في مكافحتها لوقف معركة مستمرة منذ عقد مع متمردين متشددين أدّت لزعزعة استقرار تلك المنطقة.



يُشار إلى أنّ الدول الثلاث تمكنت من طرد القوات الفرنسية من أراضيها في وقتٍ سابق، الأمر الذي يُظهر توجهات أفريقيا السياسية والاستراتيجية الجديدة.