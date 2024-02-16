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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 09:35

السوداني: طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق

السوداني: طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق
حديث السوداني جاء على هامش حضوره، مساء الخميس، ندوةً حوارية أُقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعةٍ من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية.

وشدّد السوداني على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة التي تُرتكَب بحقه على أرضه.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، قد أكّد الأربعاء، أثناء استقباله رئيس السلطة القضائية الإيراني، السيد غلام حسين إيجئي، أنّ "الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء الوجود الأميركي"، مشيراً إلى أنّ "العراق قوي ولا يحتاج إلى قواتٍ أجنبية لحمايته". 

وقال المندلاوي إنّ "الاعتداءات الأميركية على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي، وتُعكر العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبدياً حرص مجلس النواب على تنفيذ قراره السابق بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وتجدّر الإشارة إلى أن حديث السوداني بشأن ضرورة إنهاء مهمة التحالف ليس جديداً، حيث سبق له أن قال في حوار أجرته معه وكالة "رويترز" مطلع شهر كانون الثاني/يناير الفائت، إن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظّماً عن طريق التفاوض للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه، واصفاً وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار، لكنه لم يحدّد في حينه موعداً نهائياً لذلك.

وبعدها، جدّد دعوته إلى رحيل التحالف الدولي من العراق، معتبراً أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن البلاد واستقرارها، في حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

 
رقم : 1116522
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