آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف

ثلاثة عشر عاما لم تتوقف فيها مكائد سلطات البحرين للشعب بل ازدادت حدتها.. فهل يصح الاستسلام لهذه السياسة الظالمة



يشد اية الله قاسم عزم البحرينيين المضحين ويؤكد أن كيد سلطات البحرين فاشل ويوم الانتصار آت



ومن البحرين الى فلسطين يرى سماحته أن معركة طوفان الاقصى بدأت لتتمدد وأنها معركة من أجل تشكيل طوفان أكبر تشارك فيه كل الامة الاسلامية



هذا الجهاد يؤكد اية الله قاسم أن الامة تحتاج اليه أيضا من أجل مواجهة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي كونه تحالفا ضد الكرامة الانسانية، داعيا في المناسبة الى الاستفادة من تجربة الثورة الايرانية من أجل الانتصار على الظلم