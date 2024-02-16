السنوات الثلاثة عشرة العجاف كشفت أن البحرين تسير بالمسار الخاطئ من التاريخ

وفي منشور له عبر منصة إكس، اعتبر سيد طاهر الموسوي أن النتيجة اليوم في العام 2024 نتيجة واحدة، وأن البحرين ليست بخير وتحتاج إلى بناء واقع جديد وصيغة جديدة تحتضن كل أبناء هذا البلد وتوفر لهم الأمان والعيش الكريم والحرية.



وأشار الموسوي إلى أن السنوات الثلاثة عشرة العجاف كشفت للجميع أن البحرين تسير في المسار الخاطئ من التاريخ، وأن كل هذه الملفات التي تؤرق الوطن معيشياً وسياسياً وخدمياً واقتصادياً لا خلاص منها إلا بمشروع وطني كبير وحقيقي، وكل ما دون ذلك تضييع للوقت والمال وزيادة في السخط والرفض.



وأضاف “لو بقي هذا الوضع 100 عام لن يَقنعَ أحدٌ بأن الأمور بخير ولن يتراجع أحد أو يتخلى عن الإصلاح والتغيير”.