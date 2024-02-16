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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 09:52

وزراء الخارجية العرب يدينون اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»

وزراء الخارجية العرب يدينون اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»
ووقع وزير الدفاع الصومالي والقائم بالأعمال الأمريكي مذكرة تفاهم في هذا الصدد، الخميس، بالعاصمة الصومالية، مقديشو.

ويأتي الاتفاق في حين تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بتقليص تواجدها في البلد الأفريقي.

وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد بالدعم الأمريكي باعتباره "مساهمة كبيرة في جهود الحكومة لبناء جيش وطني فعال قادر على تولي المسؤوليات الأمنية ومواجهة تهديد الإرهاب الدولي في البلاد".

ولدى الولايات المتحدة عدد صغير من العسكريين في الصومال الذين يساعدون ويقدمون المشورة لقوات النخبة الصومالية المعروفة باسم "دنب" (البرق).

وتشن الولايات المتحدة أيضًا غارات جوية ضد عناصر حركة "الشباب" الإرهابية دعمًا لقوات الحكومة الصومالية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الأمنية بين مقديشو وواشنطن لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وتحمل الصومال تحقيق تطلعاته أبنائه في هزيمة الإرهابيين.

يذكر أن قوات "دنب" هي قوات صومالية خاصة من الكوماندوز، تدربها واشنطن، وتم تأسيسها في عام 2014، ويتجاوز عدد أفرادها حاليا 5 آلاف جندي، وتقود حاليا العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.
رقم : 1116527
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