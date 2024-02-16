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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 09:54
السيد نصر الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى القادة الشهداء
وبالمناسبة، يقيم حزب الله احتفالا عند الثالثة بعد الظهر ويتخلل الاحتفال كلمة للسيد نصر الله.
رقم :
1116528
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