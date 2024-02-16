السيد نصر الله يتحدث عصر اليوم في ذكرى القادة الشهداء

اسلام تايمز (لبنان) - يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر اليوم الجمعة في ذكرى القادة الشهداء، سيد شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي، شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية(الحاج رضوان).