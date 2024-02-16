العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في الجولان المحتل

وشدّدت، في بيانٍ نشرته اليوم الخميس، على أنّ الاستهداف يأتي ضمن استمرارها في نهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين.



وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، استهداف مجاهديها، الجمعة الماضية، هدفاً حيوياً لكيان الاحتلال الإسرائيلي، عند سواحل البحر الميت، شرقي فلسطين المحتلة.



المقاومة الإسلامية أكّدت حينها، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً لأهل قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".



وتتواصل عمليات المقاومة العراقية منذ دخولها معركة "طوفان الأقصى" وإعلانها إطلاق عملياتها لمهاجمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، رداً على دعم الولايات المتحدة العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع.



