تعطيل كامل للعملية التعليمية.. 5 من أصل 6 جامعات في غزة دمّرها الاحتلال

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ "الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في كافة الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية".



وأحصى المرصد أنّ 3 من رؤساء الجامعات قتلوا في غارات إسرائيلية إلى جانب أكثر من 95 من عمداء وأساتذة الجامعات، من بينهم 68 شخصية تحمل درجة البروفيسور، في وقت تم حرمان 88 ألف طالبة وطالب من مواصلة تلقي تعليمهم الجامعي، وتعذر على 555 طالب وطالبة الالتحاق بالمنح الدراسية في الخارج.



ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن 5 من أصل 6 جامعات في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي، منها 3 تم تدميرها بشكل كامل، بحسب نتائج الإحصاء الأولى لحدة التدمير الإسرائيلي المستمر في القطاع.



وأفاد الأورومتوسطي بأن الاحتلال الإسرائيلي دمّر جامعات "الأقصى"، و"الإسراء"، و"الأزهر"، وجامعة "القدس المفتوحة"، كما تعرضت الجامعة "الإسلامية" في مدينة غزة للتدمير الكلي.



ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن خسائر قطاع التعليم في قطاع غزة جراء الهدم والتدمير وتضرر 70% من المدارس والجامعات فيها تفوق 720 مليون دولار. في حين يقدر الأورومتوسطي أن الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات جراء التدمير لوحده تفوق حد 200 مليون دولار.



وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي تنتهجها "إسرائيل" من تدمير واسع النطاق والمتعمد ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية والفنية والعلمية والدينية والآثار التاريخية تشكل بحد ذاتها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب.



وتأتي هذه الجرائم في إطار سياسات "إسرائيل" الداعية إلى جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة والسكن، وطرد سكانه من خلال خلق بيئة قسرية مفتقدة لأدنى مقومات الحياة والخدمات.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 133 على التوالي، وفجر اليوم الجمعة، شن سلسلة من الغارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28663، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.