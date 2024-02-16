الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 15:09

طهران وبيشكك تؤكدان رفضهما للتدخل الغربي في المنطقة

طهران وبيشكك تؤكدان رفضهما للتدخل الغربي في المنطقة
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة في بيشكك، بين "احمديان" و"ايمانكولوف".

وحسبما نقلت وكالة ارنا, عبّر الجانبان عن قلقهما بشأن اجراءات بعض الدول الغربية لتمويل عدد من الجماعات الارهابية في افغانستان، ومحاولاتها لتوسيع نشاطات هذه المجموعات في دول اسيا الوسطى والمنطقة.

على صعيد اخر، نوه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ونظيره القرغيزي خلال اللقاء بينهما اليوم، على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والامنية والعسكرية، خاصة مكافحة الارهاب وداعش.

كما وجّه احمديان، دعوة الى امين المجلس الاعلى للامن القومي القرغيزي، لزيارة ايران، وقد عبر الاخير عن ترحيبه لهذه الدعوة.

علما ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان" توجه الى بيشكك، بدعوة من نظيره القرغيزي "مارات ايمانكولوف"، وذلك للمشاركة في الدورة السادسة لاجتماع الامناء ومستشاري الامن القومي بدول المنطقة حول افغانستان.
رقم : 1116572
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
16 شباط 2024
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
15 شباط 2024
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
15 شباط 2024
'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة
15 شباط 2024
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
15 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
15 شباط 2024
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
14 شباط 2024
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية