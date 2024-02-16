وزير الداخلية : الشعب الايراني لا ينخدع بمؤامرات الأعداء

وأضاف "وحیدي"، الیوم الجمعة خلال اجتماع منظمي الانتخابات في محافظة أصفهان (وسط البلاد): لطالما كان المواطنون حاضرين في مختلف الساحات وهذه المرة سيخيبون العدو بدفاعهم عن الثورة الاسلامية.



واعتبر، ان ضمان السلامة النفسية للمجتمع وتوفير اجواء المنافسة الصحیحة، يشكلان عنصرين اساسيين بالنسبة للبلاد وسيعززان المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.



وبحسب وزير الداخلية، فقد تم احراز تأهل أكثر من 15 ألف مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، بمن فيهم حوالي 1100 أستاذ جامعي، و250 طبيبًا، و1700 ناشط ثقافي ومعلم، و400 قاض ومحامي.



واضاف وحيدي: من جهة أخرى، ستشارك في هذه الانتخابات 73 حزبا وطنيا و30 حزبا محلیا و20 ائتلافا.



وصرح: ان المشاركة في الانتخابات، جهاد، والعدو يخشى من هذه المشاركة الواسعة للشعب.