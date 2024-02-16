الكشف عن سر مشروع مصري يثير قلق الإحتلال!

وقال الوزير: "إن مصر بدأت حفر 5 أنفاق جديدة "ليكون الجيش في سيناء خلال ساعة واحدة".



وتابع: "كان هناك محاولات منذ عام 1920 لإقامة كوبري على قناة السويس، ونجحت مصر في 2001 في إقامة كوبري بمنطقة الفردان بالكيلو 68 ليربط مصر بسيناء من أجل تنمية أرض الفيروز".



واستكمل: "من 30 يونيو 2014 بدأنا نشتغل في تنمية سيناء بكافة الاتجاهات ومنها حفر قناة السويس الجديدة، وفي نفس التوقيت بدأنا في حفر أنفاق قناة السويس، وما أثير أيام الأنفاق هو ما يثير حاليا من [إسرائيل] أو الدول التي لا تحب التنمية في سيناء أو مصر كلها، وأثير ضجة عن سبب إنشاء مصر 5 أنفاق وأن الجيش المصري ممكن يعدي خلال ساعة يكونوا في سيناء وبنقولهم أيوا طبعا سيناء جزء عزيز علينا من التراب المصري وكان لازم نربطها بمصر، واحنا لم نستولي عليها أو نسرقها من أحد ولكنها جزء من أرضنا".



واستطرد وزير النقل المصري: "بدأنا بإنشاء 5 أنفاق لربطها بالكامل التراب المصري، وكنا نخطط لعمل نفقين سكك حديدية واحد في منطقة بورسعيد وواحد مع أنفاق الإسماعيلية، ولكن لقينا إن الأنفاق هتبقى طويلة جدا وفي الإسماعيلية طول النفق 12 كيلو والميل بتاعه 4%، لقينا طوله كبير جدا، فبدأنا ندرس وجيبنا الشركات الصينية اللي كانت بتشتغل معانا.



وأوضح: "بالفعل يتم الانتهاء من إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة وجبارة تربط الفرادان ببئر العبد وميناء العريش ورفح وميناء طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد، وهذا جزء من تنمية سيناء وهذا ممر هام ولوجيستي وسيجعل مصر مركز هام للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث يربط ما بين منطقة إنتاج صناعية أو زراعية وميناء بحري لاستيراد الخامات الأولية وتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها، والآن أصبح لدينا بنية أساسية جاهزة قوية تقدر نصدر من الموانئ ونعمل مناطق صناعية ومناطق زراعية وكلها شرايين للتنمية".



وتابع: "لازم نربط سيناء ومش كفاية أنفاق قناة السويس والكباري العايمة اللي بتنفذها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.



وأكمل: "هل احنا عملنا قطار التنمية اللي يربط بسيناء لما سمعنا إن فيه قطار هيتعمل من الهند للإمارات والكيان الصهيوني؟ لأ والله احنا مش بننافس حد احنا بننافس نفسنا لمصلحة أهلنا وشعبنا، ولما نيجي ننافس نفسنا ونعمل ممر لوجيستي وقطار تنمية وهو مكمل لقناة السويس لربط أقصى الشرق العربي بمصر وكل سواحل البحر المتوسط خاصة ان مفيش حرية كافة للملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب، ودلوقتي عندنا شركة الجسر العربي للملاحة بدأت تشتغل وجاءت الشاحنات العراقية من شمال العراق مصانع الغزل والنسيج التي تصدر منتجاتها لأمريكا وبتتحرك لميناء الإسكندرية من شمال الأردن في 48 ساعة تقدر تنقل 100 شاحنة في 48 ساعة فقط".



واختتم قائلا: "مشروع قطار التنمية والخط اللوجيستي هدية الرئيس السيسي لشعب مصر والعالم العربي وفي أعياد تحرير سيناء إبريل المقبل سيكون انتهى، واكتمل وبدء عملية التنفيذ لربط العالم العربي شرقا بموانئ البحر المتوسط في مصر".