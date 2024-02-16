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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 17:01

السيد نصر الله: العدوان على النبطية والصوانة متعمد واستهدف المدنيين

السيد نصر الله: العدوان على النبطية والصوانة متعمد واستهدف المدنيين
وقال السـيـد نـصر الله في إحيائنا اليوم نشعر أننا أكثر تثبيتا في ساحة التضحيات عندما نتذكر السيـد عباس وأم ياسر والشيخ راغب والحاج عماد ،هذه المسيرة والمقاومة من صفاتها وممزاتها الأساسية أن علماءها وقادتها تقدموا ليكونوا شهداء وأحيانا مع عائلاتهم الشريفة .

واضاف ان السيد نصر الله: لو كان قادتنا اليوم هل كان سيكون موقفهم هو الحياد؟ كان موقفهم هو الدعم والإسناد والنصرة والضغط والمساندة لمنع العدو من تحقيق أهدافه وينتصر المظلومون في غزة وفلسطين،المجاهدين الطبيبن والناس الشرفاء لم يضعفوا ولم يهنوا ولم يتراجعوا ولم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق وحفظوا الوصية "حفظ المقاومة هي الوصية الأساس".

وأضوح ان ما حصل من مجازر صهيونية بحق المدنيين في الجنوب مؤخرًا كان متعمدًا.
رقم : 1116597
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