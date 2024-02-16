ميقاتي التقى المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: نرفض استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وتم خلاله البحث في سبل التعاون بين لبنان والمنطمة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه.



وأعرب ميقاتي خلال الاجتماع عن "رفض لبنان استرجاع اي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان"، شاكراً "المنظمة على جهودها لمساعدة 82 الف نازح لبناني من القرى الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم".



بدورها، ذكرت بوب انها "تتطلع لزيارة لبنان والعمل مع الحكومة لوضع استراتجية وطنية شاملة للهجرة في لبنان".