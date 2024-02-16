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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 17:49

زيلينسكي يتوجه إلى 'برلين وباريس' لتوقيع اتفاقات أمنية

زيلينسكي يتوجه إلى
واستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس زيلينسكي، أمام مبنى المستشارية، حيث تصافحا، وتوقفا لفترة قصيرة لالتقاط صور لهما.

ومن المتوقع أن يوقع زيلينسكي اتفاقيات أمنية ثنائية مع ألمانيا وفرنسا اليوم الجمعة.

وعقب اجتماعه في برلين، من المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى باريس.

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي غدا السبت كلمة أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة العالم، وسيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

يشار إلى أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الفرنسي سباستيان ليكورنو وقعا أول أمس الأربعاء، وثائق تأسيسية لما يُعرف بتحالف القدرات، بهدف ضمان توفير دعم فعال ومتميز لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي لمواجهة روسيا.

وجاء التوقيع على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمقره في بروكسل.
رقم : 1116604
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