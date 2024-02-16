يزبك: المقاومة تخوض حربًا حقيقية في مواجهة العدو الإسرائيلي

كلام يزبك جاء خلال احياء "حزب الله" ذكرى "الشهداء القادة" في بلدة النبي شيت، بمراسم خاصّة عند مرقد الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي.



ولفت إلى أنّه "سيبقى هذا اليوم تاريخ أمة نهضت لمواجهة أعداء الله والإسلام، هذا التاريخ سيبقى تراث هذه الأمة"، وتابع متوجهًا للسيد الموسوي: "جئناك لنزف إليك أن المقاومة التي اوصيت بها وصيتك الاساس، ها هي اليوم تخوض حربًا حقيقية في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي والصهيو-أميركي في جنوب لبنان دفاعًا عن الوطن والشرف والكرامة ودفاعًا عن أعراضنا، التي بذلت نفسك ودمك من أجل صيانتها".



وأكد الشيخ يزبك دعمه "لشعبنا الصابر والصامد في فلسطين ولمقاومته الشريفة"، وقال: "سنبقى على العهد لا نتزعزع، ومهما حاول العدو أن يجزر في غزة أو في جنوب لبنان، فإن ذلك لن يثني المقاومة عن مواصلة جهادها"، وأضاف: "هذا عهدنا لك أيها السيد وعهدنا لكل الشهداء، أنتم قضيتم ما عليكم وبقي ما علينا، وان شاء الله سنكمل المسيرة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا".