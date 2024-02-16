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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 19:13

خطيب جمعة طهران: هزيمة وشيكة للأعداء محور المقاومة

خطيب جمعة طهران: هزيمة وشيكة للأعداء محور المقاومة
وقال آية الله صديقي، خلال خطبة الجمعة في طهران اليوم : لقد استطاع الشعب الايراني ان يجتاز الضغوط، معلنا بصوت مدوّ انه عازم على الصمود والحضور في ساحات للدفاع عن الثورة الاسلامية ومبادئها، تحت رعاية قائدها الامام الخامنئي (حفظه الله).

وتطرق إلى محاولات اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية للوقيعة بين المواطنين ومسؤولي البلاد، وحرف افكار الشبان والراي العام؛ مؤكدا على ان هذا المخطط فشل ايضا.

واستدل خطيب جمعة طهران، بالملحمة التي سطّرها الشعب الايراني من خلال حضوره المليوني في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 45؛ وبما اثار غيض الاعداء لان حربهم النفسية والاعلامية الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية باءت بالفشل ايضا.

كما تطرق الى الانتخابات البرلمانية المقبلة في ايران، وقال : ان هذه الانتخابات استحقاق قانوني للشعب الايراني، وتسهم في مزيد من التقدم وتعزيز الصمود لمواجهة الضغوط والتحديات.

وأضاف إن الانتخابات تضمن السلامة النفسية والسياسة في البلاد، وهي بمثابة شوكة في اعين الاعداء ونور عين للاصدقاء.

وتابع، لو اراد الشعب الايراني ان يفوّت الفرص على الاعداء ويصيبهم بالياس والاحباط، ومن جانب اخر يزيد الامن في قلوب الاصدقاء، فإن السبيل هو مشاركة الجميع في الانتخابات لانها تضمن الامن والاستقرار والرخاء الاجتماعي وحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
رقم : 1116616
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