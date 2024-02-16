الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 19:20

تحذير أممي من كارثة خطيرة قد تقع على فلسطينيي سيناء

تحذير أممي من كارثة خطيرة قد تقع على فلسطينيي سيناء
وأضاف غراندي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "ستكون كارثة على الفلسطينيين... كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال "المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك".

وفي وقت سابق من يوم أمس، حذر مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح "حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح"، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية، أغلبهم من النازحين.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه وعقب مكالمة استمرت نحو 40 دقيقة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فإن الأخير قد رفض "الإملاءات الدولية" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال غريفيث في تصريحات لموقع الأمم المتحدة، إن "الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة للمساعدات عبر رفح.. لكننا لن نترك سكان غزة أبدًا".

وتابع أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر "حقيقة ماثلة أمام أعيننا" في رفح.

كما حذر غريفيث من أن الوضع "سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول إن هناك أي مكان آمن في غزة"، مضيفًا: "فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين النازحين، أينما قرروا البحث عن مأوى".
رقم : 1116618
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
16 شباط 2024
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
15 شباط 2024
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
15 شباط 2024
'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة
15 شباط 2024
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
15 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
15 شباط 2024
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
14 شباط 2024
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
انفجار خط نقل الغاز في جنوب غرب إيران لم يسفر عن اي خسائر بشرية
14 شباط 2024
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية
14 شباط 2024
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
لماذا ترغب "اسرائيل" بإغلاق مكاتب إعلامية أجنبية؟
14 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين
"إقامة الدولة الفلسطينية"... لعبة الخداع الأمريكية السعودية