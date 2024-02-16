السوداني ووزير خارجية بريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية في ميونخ

وقال مكتب السوداني في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024"، مبينا ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".



واكد السوداني، بحسب البيان، أن "العراق يمثل اليوم أرضًا خصبًة للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية"، مشيرا الى أن "الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف".



وفيما يخص الأوضاع في غزة، أشار السوداني إلى "ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة".



من جانبه، عبر كاميرون عن "رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة"، مؤكداً أن "هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية".



وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني توجه، مساء امس الخميس، إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا.