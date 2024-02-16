أنصار الله تعلق على قرار أمريكي بشأنها: 'لا قيمة له وستشعر اميركا بحجم الورطة'

وقال نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس": "أمريكا اختارت طريق التصعيد، وقريبا ستشعر بحجم الورطة".



و يأتي توعد "أنصار الله" هذا، بعد ساعات من دخول قرار أمريكي تصنيف الحركة منظمة إرهابية.



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب في قرار سينفذ بعد 30 يوما"، مضيفةً أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".



من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.



وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت مقاومة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بالكيان الإسرائيلي أو متجهة إليه أو قادمة منه، ردا على عدوانه الغاشم على قطاع غزة.

