الحكومة الألمانية توافق على المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

واوضح المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن "التصعيد المستمر للعنف وتهديد السفن وأطقمها، خاصة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يتطلب عملية عسكرية مُحكمة".



وذكر المتحدث أن البرلمان سيتلقى مقترحاً بتفويض للحكومة يستمر حتى نهاية شباط 2025، ويشمل نشر 700 جندي بحد أقصى.



وفي أوائل شباط، أرسلت ألمانيا فرقاطة دفاع جوي للانضمام إلى مهمة الاتحاد الأوروبي. وستشارك فرنسا واليونان وإيطاليا من بين دول أخرى في المهمة التي أطلق عليها "أسبيدس"، أو الحامية.



وأجبرت هجمات الحوثيين عدداً من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

