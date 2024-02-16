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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 20:57

عملية فدائية قرب عسقلان.. والمقاومة تقنص جنديا بخان يونس

عملية فدائية قرب عسقلان.. والمقاومة تقنص جنديا بخان يونس
وتحدثت عن استشهاد منفذ العملية بإطلاق النار عليه، وطاردت 3 مروحيات منفذاً آخر للعملية.

وتابع الإعلام الإسرائيلي أنّ العملية تمت عند مفترق مركزي جداً في الجنوب في طريق يؤدي إلى قطاع غزة، واصفاً العملية بـ"الصعبة جداً".

وأشار إلى أنّه في أعقاب العملية استدعيت "مجموعة الحماية" في كريات ملاخي للانتشار عند مداخل المدينة لاستبعاد وجود مشاركين آخرين في العملية، وطلب من المستوطنين عدم الحضور إلى مكان العملية وعدم الخروج من المستوطنات المجاورة.

,أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالعملية التي "جاءت كرد فعل طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال، وحرب الإبادة التي يشنها على شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت الجبهة، في بيان صادر عنها، أن "هذه العملية تُشكّل ضربة ساحقة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية"،كما تبرز "قدرة المقاومة انطلاقاً من الضفة والقدس على إسناد المقاومة الباسلة في غزة، وتحقيق خسائر مؤلمة في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين".

وختمت الجبهة بيانها موجهة رسائل للعدو الصهيوني وقادته الجبناء أن يتوقعوا المزيد من هذه العمليات النوعية المؤلمة والموجعة، "فقد أثبت الصمود الأسطوري لشعبنا وصلابة المقاومين والضربات المؤلمة التي يكبدوها للعدو الصهيوني في جبهات القتال ومحاور الاشتباك أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني، وهذا الكيان المجرم".

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أثار في وقت سابق من هذا الأسبوع مخاوف الجهات الأمنية في فلسطين المحتلة من شهر رمضان المقبل في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

تأتي هذه العمليات بعد سلسلة من الاعتداءات الطويلة والممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى.

تمكّن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، من قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي، بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. 

وتمكّنت كتائب شهداء الأقصى أيضاً من قصف تحشدات لآليات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك عند محور التقدم في المدينة. 

وخاضت، فجر اليوم الجمعة، اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، شرقي مدينة خان يونس وغربيها، كما تمكّنت من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "R P G"، شرقي المدينة. 

بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تمكّن مقاتليها من إطلاق عدد من قذائف "الهاون" على تجمّع لآليات الاحتلال في "كيسوفيم". 

وأمس الخميس، نفّذ مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استحكاماً مدفعياً وصاروخياً على خط إمداد وتموضع لجنود الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، وشمالي شرقيها.

أما كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، فاستهدافت قوةً من "جيش" الاحتلال، كانت تعتلي برجاً غربي معسكر القطاطوة، غربي خان يونس، بصاروخ "سعير"، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

إضافةً إلى ذلك، تمكّنت من قنص جندي إسرائيلي، كان في وسط مجموعة جنود يعتلون سطح أحد أبراج طيبة، جنوبي الحي الياباني، غربي خان يونس أيضاً، ونشرت لاحقاً مشاهد توثّق العملية. 

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، فجر اليوم، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوفه، أحدهم إصابته خطرة، وذلك في معركة جنوبي قطاع غزة.

وفاقت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال 230، منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية 570 قتيلاً من الجنود والضباط، منذ بداية "طوفان الأقصى".
رقم : 1116636
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