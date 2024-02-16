'حماس والجهاد' تباركان عملية إطلاق النار جنوبي كيان الإحتلال

وقالت حماس في تصريح "إن العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس".



ودعت حماس عموم الشعب الفلسطيني إلى توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة، مؤكدةً الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحرير جميع الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



كما باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم في "أسدود" المحتلة.



وقال الناطق باسم الجهاد، محمد الحاج موسى، في تصريح "إن العملية تأتي ردًا على استمرار حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني لا سيما في غزة والضفة".



ودعت الجهاد المواطنين إلى "تكثيف العمليات وإيلام الاحتلال ردا على جرائمه، لأنها اللغة الوحيدة التي يفهمها".



وظهر اليوم الجمعة، أعلنت مصادر طبية صهيونية مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة ستة آخرين بجراح في عملية إطلاق نار وقعت شرق من مدينة "أسدود".