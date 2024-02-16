بايدن: يجب ان يكون هناك هدنة في غزة ونتوقع من اسرائيل عدم القيام بعملية برية واسعة في غضون ذلك

واوضح بايدن في مؤتمر صحفي، ان روسيا خسرت 300 الف جندي بين قتيل وجريح في حرب أوكرانيا، وان بلاده تنظر في خياراتها لفرض المزيد من العقوبات على موسكو. واشار الى ان "بلاده ستدافع عن كل شبر من الناتو إذا تعرضت للعدوان الروسي"، وانتقد تصريحات الرئيس السابق دونالد ترمب التي تدعو بوتين "لفعل ما يحلو له مع الدول التي لا تدفع".



واردف "يجب ان يكون هناك هدنة مؤقتة لإخراج الاسرى من قطاع، ومازلنا نأمل ان نتوصل إلى ذلك ونتوقع من اسرائيل عدم القيام بعملية برية واسعة في غضون ذلك. وذكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان "هناك رهائن أميركيون وليس اسرائيليين فحسب لدى حماس".