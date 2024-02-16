المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة باستهداف مواقع العدوالصهيوني

وعصر اليوم استهدفت المقاومة انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "دوفيف" بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.



وقبلها، استهدفت مجموعة من ‏جنود الاحتلال، تتمركز في ‏موقع "راميا" بالأسلحة المناسبة، وأكّدت إصابتها إصابة مباشرة، وإيقاع أفرادها بين ‏قتيل وجريح.‏



وفي استهدافات أخرى، نشرت المقاومة بيانين، أكّدت فيهما استهداف ‌‏مجاهديها موقعي "‏زبدين" و"رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏



وبصاروخ "بركان"، تم استهداف موقع "المالكية"، وحققت فيه إصابات مباشرة.



وجاءت هذه الاستهدافات بالتزامن مع كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي قال إنّ "هدف العدو الإسرائيلي من قتل المدنيين، الضغط على المقاومة لتتوقف، لأن كل الضغوط منذ 7 أكتوبر كان هدفها وقف جبهة الجنوب"، مؤكداً أنّ المقاومة لا تتحمل موضوع المس بالمدنيين "ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً".



وشدّد السيد نصر الله على أنّ "ثمن دماء المدنيين سيكون دماءً وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس إسرائيلية".



هذا وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان المجاهد خالد محمد التامر شهيداً على طريق القدس.



وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن وصول عدد العمليّات التي نفّذتها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال 131 يوماً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 15 فبراير/ شباط 2024، إلى 1038 عمليّة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.



غطت وسائل إعلام إسرائيلية متعددة، الخطاب الذي ألقاه اليوم، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في مناسبة الذكرى السنوية للشهداء القادة.



وتوقف الإعلام الإسرائيلي بشكلٍ مكثف، عند 3 عناصر من خطاب السيد، حيث تداولت القنوات المختلفة، التهديد الذي السيد نصرالله، رداً على على استهداف المدنيين في المجزرة، التي وقعت جنوبي لبنان، هذا الأسبوع.



وأشارت إلى أنه وفي خطاب "غاضب جداً، يهدد نصر الله بردٍ مغاير هذه المرة، على هجمات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت مدنيين"، مبديةً تخوفها، من أن "التجربة الماضية علمتنا أنه عندما يهدد، فإنه ينفذ في اليوم التالي".



وذكر الإعلام الإسرائيلي أنه بعد تهديد السيد نصر الله بالرد على استهداف المدنيين، مؤكداً أن الثمن سيكون "سفكاً للدماء"، ارتفعت حالة الاستنفار في الشمال.



من جهته، اعتبر اللواء في الاحتياط ايتان دنغوت، أنّ خطاب السيد نصر الله، هو "استمرار للتصعيد في الوضع القائم بالشمال، وإمكانية توسع المواجهة ويجب التعامل معه بجدية".



كما تداولت وسائل إعلامية، نفي السيد نصر الله للرواية الإسرائيلية لعملية طوفان الأقصى، مشيرةً إلى أنه "ينفي في خطابه حوادث الاغتصاب والقتل، التي ارتكبها مقاتلو حماس، ويدعي أن هذا اختلاق إسرائيلي لا يوجد عليه أي دليل".



وثالث النقاط التي شكلت محور اهتمام الاعلام الإسرائيلي، كانت سخرية السيد نصر الله، من وزير "الأمن" الإسرائيلي يوآف غالانت.



وذكّر السيد نصرالله غالانت الـ"ثلاث ارباع مجنون"، وفق ترجمة الإعلام الإسرائيلي، بعدما هدّد بالوصول إلى بيروت، أنّ "لدى حزب الله صواريخ هائلة ودقيقة تصل من كريات شمونة إلى إيلات".



وكان الأمين العام لحزب الله، قد ألقى، اليوم، بخطاب في الذكرى السنوية للقادة الشهداء في المقاومة الإسلامية في لبنان.



وتوقف في خطابه عند التمادي الإسرائيلي في استهدافه للمدنيين متوعداً الحكومة الإسرائيلية بأن "ثمن المدنيين ستكون دماءً"، كما تحدث عن الدعم الأميركي المطلق للحرب على غزة، وللقضاء على حماس. وأشار إلى أهمية المقاومة وكلفة الاستسلام التي تفوق الكلفة التي يمكن أن تترتب على مواجهة الاحتلال.



كما تناول الأمين العام لحزب الله في خطابه، الهدف الإسرائيلي المتمثل بتهجير الفلسطينيين، وهدف محور المقاومة "إلحاق أكبر خسائر بالعدو"، مشيراً إلى الإنجاز الذي تحققه المقاومة في قبال عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه.