أول رد رسمي من صنعاء على القرار الامريكي بحق المقاومة اليمنية

وقال محمد عبدالسلام، عبر حسابه على موقع "إكس" قبل قليل: "إن قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح تريد به الإضرار باليمن دعما للكيان الإسرائيلي وتشجيعا له لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وأضاف: "ليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني. هي أمريكا من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها [إسرائيل] ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها".



وتابع: "وإن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها مع اليمن".



و أكمل قوله "إن اليمن مستمر في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة ومستمر في منع السفن الإسرائيلية والمتجهة للموانئ المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".