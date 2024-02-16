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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 22:05

متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا

متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
واضاف "بهادري جهرمي"، في تصريح له بطهران اليوم : لقد أراد الغرب اللجوء إلى العقوبات السياسية تلو العقوبات الاقتصادية ليفرض العزلة على إيران، لكن العدو فشل في مشروعه ضد الشعب الإيراني، والحكومة الايرانية استطاعت ان تكسب ثقة المواطنين.

وتابع : لقد جربنا المفاوضات مع الغرب على مدى 8 سنوات في عهد الحكومة السابقة، وجلسنا الى طاولة المفاوضات مع رؤساء القوى الغربية لكن في نهاية المطاف، بلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب الصفر.

وأردف قائلا : لكن الحكومة الثالثة عشرة (برئاسة اية الله رئيسي) عكست هذا المسار، وتصرفت بشكل مختلف ليس فقط في مجال الاقتصاد بل في مجال السياسة الخارجية ايضا.

واستطرد بهادري جهرمي، أن "متوسط ​​النمو الاقتصادي ارتفع من الصفر بالمائة في عهد الحكومة السابقة، ليبلغ 4.5 في المئة خلال العامين الماضيين.
رقم : 1116655
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