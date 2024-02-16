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الجمعة 16 شباط 2024 ساعة 22:22

زيلينسكي وشولتس يوقعان اتفاقاً أمنياً لضمان دعم دائم لأوكرانيا

زيلينسكي وشولتس يوقعان اتفاقاً أمنياً لضمان دعم دائم لأوكرانيا
واعتبر أولاف شولتس، إنّ هذه الوثيقة التي تربط البلدين هي «خطوة تاريخية»، مضيفاً أنّ ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا «طالما اقتضى الأمر ذلك». وأضاف في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، «بالطبع، نأمل جميعاً أن تنتهي هذه الحرب الوحشية قريباً... لكننا نرى أيضاً أنّ روسيا ليست مستعدّة لسلام عادل ودائم».

وإضافة إلى هذا الاتفاق، أعلنت ألمانيا تخصيص مساعدات عسكرية فورية جديدة بقيمة 1,13 مليار يورو لأوكرانيا، تركّز على المدفعية التي تحتاج إليها بشدّة في مواجهة الجيش الروسي.

وكان زيلينسكي وصل صباح الجمعة إلى برلين، المحطّة الأولى في إطار جولة أوروبية يقوم بها لطلب زيادة الدعم العسكري لبلاده، التي تعاني صعوبات في مواجهة روسيا.

وينتقل بعد ذلك إلى باريس لتوقيع اتفاق مماثل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال عبر تطبيق «تليغرام»، إنّ الهدف هو توفير «بنية أمنية جديدة لأوكرانيا».

وتعتبر هذه الخطوة الدبلوماسية حاسمة، في الوقت الذي تدهور فيه الوضع بشكل كبير على الجبهة الأوكرانية، حيث تشكّل مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق البلاد محوراً «لقتال عنيف». وباتت مهدّدة بالسقوط بعد أشهر من الهجمات الروسية.
رقم : 1116661
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