الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 شباط 2024 ساعة 09:19

غريفيث: حماس حركة سياسية وليست منظمة إرهابية

غريفيث: حماس حركة سياسية وليست منظمة إرهابية
وتحدث غريفيث في مقابلة إعلامية خلال رده على تساؤلات بشأن جدوى أهداف الاحتلال التي يعلنها للقضاء على حماس أن: “هذا أمر صعب، وأنا تعاملت مع إرهابيين وجماعات تمرد كثيرا، وكما تعلمون، حماس بالنسبة لنا ليست منظمة إرهابية، لكنها حركة سياسية”.

وأشار إلى أنّه: “من الصعب جدا طرد مجموعات دون التوصل إلى حل تفاوضي يتضمن تطلعاتهم، ولا يمكنني التفكير في مثال مرتجل، نجح فيه الانتصار العسكري ضد مجموعة متجذرة، سواء كانت إرهابية أو غير ذلك”.

وأوضح بالقول: “لدي فهم كامل للصدمة التي سببها هجوم حماس لـ"إسرائيل"، لكن الأخيرة بحاجة إلى بناء علاقة مع جيرانها بغض النظر عما جرى”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيدا و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
رقم : 1116740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
طهران تستضيف المسابقات الدولية الـ 40 للقرآن الكريم
16 شباط 2024
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
15 شباط 2024
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
15 شباط 2024
'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة
15 شباط 2024
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
رئيس الجمهورية: الوضع الحالي في غزة رمز للهيكلية الظالمة التي تحكم العالم
15 شباط 2024
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
التوتر في البحر الأحمر... أداة أمريكا في المنافسة الغازية مع قطر
15 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
ماذا يحدث في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والعراق؟
من القلق الدولي إلى التهديدات المصرية.. "رفح" على شفا الحرب
جيش الاحتلال الصهيوني يتفنن في انتهاك القوانين الدولية و تعذيب المعتقلين