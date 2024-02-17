غريفيث: حماس حركة سياسية وليست منظمة إرهابية

وتحدث غريفيث في مقابلة إعلامية خلال رده على تساؤلات بشأن جدوى أهداف الاحتلال التي يعلنها للقضاء على حماس أن: “هذا أمر صعب، وأنا تعاملت مع إرهابيين وجماعات تمرد كثيرا، وكما تعلمون، حماس بالنسبة لنا ليست منظمة إرهابية، لكنها حركة سياسية”.



وأشار إلى أنّه: “من الصعب جدا طرد مجموعات دون التوصل إلى حل تفاوضي يتضمن تطلعاتهم، ولا يمكنني التفكير في مثال مرتجل، نجح فيه الانتصار العسكري ضد مجموعة متجذرة، سواء كانت إرهابية أو غير ذلك”.



وأوضح بالقول: “لدي فهم كامل للصدمة التي سببها هجوم حماس لـ"إسرائيل"، لكن الأخيرة بحاجة إلى بناء علاقة مع جيرانها بغض النظر عما جرى”.



هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28775 شهيدا و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.