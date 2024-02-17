الادميرال ايراني: الأسطول البحري 86 رسخ مكانة إيران كقوة بحرية عالمية

وقال الأدميرال "شهرام ايراني" في مؤتمر شرح إنجازات الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني: إن إكمال مهمة المجموعة 86 بنجاح یعتبر نقطة تحول بالنسبة لاقتدار الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وأضاف رغم كل التهديدات التي كان من المتوقع حدوثها في هذه المهمة، أنجز الأسطول البحري 86 مهمته بنجاح.



وصرح: عندما رفع الأسطول البحري 86 ، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شواطئ أمريكا، استخدم 90% من الأطراف الغربية كلمة "قارب" لهذا الأسطول في رسائلهم لأنهم يعتقدون أن إيران الإسلامية لم ولا تمتلك مثل هذه القدرة بينما توصلوا اليوم إلى هذه النتيجة أن ایران تمتلك هذه القدرات والمعدات.



وقال: اقتصاد المحيطات يعد موضوعًا مهمًا جدًا لجميع البلدان وصرح : من المؤكد أن اقتصاد المحيطات في العشرين سنة القادمة سيغطي التطورات العالمية والمناخ والبيئة والتكنولوجيا.