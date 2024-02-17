القوات المسلحة اليمنية تستهدف السفينة البريطانية "بولوكس" في البحر الأحمر بالصواريخ

وأكّد العميد سريع أنّ عمليات القوات المسلحة تأتي انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وضمن الردّ على العدوان الأميركيّ البريطاني على اليمن.



وشدّد على أنّ القوات المسلحة مستمرّة في منع الملاحة الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في البحر الأحمر وبحر العرب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.



وقال إنّ القوات المسلحة اليمنية لن تتردّد في تنفيذ وتوسيع عملياتِها العسكريةِ دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً لاستمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.



ومنذ يومين، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهداف السفينة البريطانية "LYCAVITOS"، في أثناء إبحارها في خليج عدن، بصواريخ بحرية ملائمة، مؤكّداً إصابتها مباشرةً.



وقبل ساعات، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ "قوى الشر تسخّر إمكاناتها وأحدث وسائل القتل عندها، وتزوّد بها كيان الاحتلال الإسرائيلي، ليقتل بها الشعب الفلسطيني في غزة".



والجدير ذكره، أنّ صنعاء تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.